Un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, salvó de morir tras protagonizar un violento accidente de tránsito registrado esta madrugada en la Vía Expresa de Paseo de la República, a la altura de la estación Canaval y Moreyra del Metropolitano, en el distrito de San Isidro.

De acuerdo con RPP, la víctima habría conducido a gran velocidad antes de impactar contra una estructura de la autopista. Debido a la fuerza del choque, el vehículo salió despedido y terminó dando varias vueltas de campana hasta quedar completamente destrozado sobre la vía.

Por la gravedad del accidente, inicialmente se temió que el conductor hubiera fallecido. Sin embargo, los bomberos lo encontraron con vida y atrapado entre los restos del vehículo. Tras varios minutos de trabajo, lograron liberarlo y trasladarlo de emergencia a la Clínica Ricardo Palma.

El vehículo no solo quedó completamente destrozado, sino que varias de sus partes terminaron esparcidas a lo largo de varios metros sobre la vía.

Debido a las labores de los bomberos y la Policía en la zona, el tránsito vehicular en la Vía Expresa de Paseo de la República, en el sentido sur-norte, permaneció interrumpido durante varios minutos.

Las causas del accidente son materia de investigación. De manera preliminar, no se descarta que el conductor haya perdido el control del vehículo debido a la alta velocidad; no obstante, esta hipótesis deberá ser corroborada durante las diligencias correspondientes.