Un hombre fue detenido en Ate por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, por su presunta participación en la captación y traslado, mediante engaños, de un ciudadano peruano hacia la Federación Rusa, donde posteriormente terminó involucrado en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La intervención judicial se realizó a raíz de una denuncia por el presunto delito de trata de personas agravada. El operativo tuvo lugar en una vivienda de la zona de Santa Clara, en Ate, donde las autoridades detuvieron a Vidal Isaac Lavado Zavala, investigado por presuntamente captar a la víctima mediante el ofrecimiento de un supuesto puesto de trabajo en el área de seguridad.

El inmueble fue allanado por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, que autorizó la medida judicial como parte de las diligencias realizadas para esclarecer la presunta participación del sospechoso en el delito investigado.

De acuerdo con información de la fiscalía a cargo de la investigación, durante el allanamiento se incautaron teléfonos celulares, fotografías y un arma de fuego, cuya licencia de uso será verificada por las autoridades.

La investigación fiscal comenzó a partir de la denuncia presentada por la víctima, quien detalló que fue engañada para viajar a Rusia bajo la falsa promesa de una oportunidad laboral.

La modalidad de captación consistía en ofrecer a la víctima un supuesto puesto de trabajo como agente de seguridad en Rusia, para lo cual se le habría presentado y hecho firmar un contrato laboral formal.

Además, el investigado habría ofrecido al ciudadano peruano un bono y un salario mensual considerablemente elevados. Sin embargo, de acuerdo con las primeras diligencias de la investigación, la víctima nunca habría recibido dichos pagos.

Actualmente, la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar si detrás de este caso existe una red de captación de mayor alcance y establecer si el detenido tendría vínculos con otros presuntos captadores que utilizarían la misma modalidad delictiva para trasladar personas hacia la Federación Rusa.

Las autoridades advierten que este caso no sería un hecho aislado en el país. Desde comienzos de año, familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido víctimas de engaños similares se organizaron en una asociación para denunciar estos casos y exigir atención de las autoridades.

Según los registros de las denuncias, los ciudadanos fueron trasladados a Rusia bajo el ofrecimiento de supuestos empleos en el sector de seguridad, pero posteriormente terminaron involucrados en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La Fiscalía Provincial Especializada de Lima Norte continúa con las diligencias para determinar si los responsables de estas captaciones estarían vinculados a una misma organización dedicada a la trata de personas.