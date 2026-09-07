Un total de 26 organizaciones políticas participan en la contienda por la alcaldía de Lima Metropolitana en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre.

La relación corresponde al escenario electoral definido tras el vencimiento, el 5 de septiembre, del plazo máximo para que las candidaturas queden inscritas.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Lima?

Estas son las 26 organizaciones y sus postulantes o representantes en la lista municipal de Lima Metropolitana:

Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega. Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué. Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza. Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro. Avanza País - Partido de Integración Social: Francis James Allison Oyague. Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero. Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro. Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap): Segundo Valdez Zavala. Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza. Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype. Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuellar. Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo. Partido Cívico Obras: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli. Partido del Buen Gobierno: Carlos Francisco Gallardo Neyra. Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez. Partido Democrático Somos Perú: Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca. Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay. Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés. Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez. Partido Político Nacional Perú Libre: Yuri César Castro Romero, primer regidor, al no haber candidato a la alcaldía. Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino. Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra. Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera. Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo. Renovación Popular: Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, primer regidor, al no haber candidato a la alcaldía. Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León.

Perú Libre y Renovación Popular no presentan candidato a alcalde

En el caso de Perú Libre, la relación electoral consigna a Yuri César Castro Romero como primer regidor debido a que la organización no cuenta con candidato a la alcaldía.

Una situación similar se presenta en Renovación Popular, donde Rafael López Aliaga figura como primer regidor al no haber candidato inscrito a la alcaldía de Lima.

¿Cuándo serán las elecciones municipales 2026?

Las ERM 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., según información oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Más de 26 millones de ciudadanos están convocados a participar.

En estos comicios se elegirán autoridades regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores para el periodo correspondiente.

Debates para Lima serán el 21 y 22 de septiembre

Como parte del proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó debates en las capitales regionales del país.

En el caso de Lima Metropolitana, las jornadas de debate están previstas para los días 21 y 22 de septiembre de 2026.

Los electores también pueden revisar hojas de vida, planes de gobierno y listas completas a través de la plataforma Voto Informado del JNE.