Un sismo de magnitud 3.4 se registró la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026 en la provincia de Cañete, región Lima, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0641, el movimiento ocurrió exactamente a las 3:57:43 p.m.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0641

Fecha y Hora Local: 07/09/2026,15:57:43

Magnitud: 3.4

Profundidad: 51 km

Latitud: -12.64

Longitud: -76.88

Intensidad: III Chilca

Referencia: 21 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/btAG7i2ZuF — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 7, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El epicentro fue localizado a 21 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 51 kilómetros, con coordenadas de latitud -12.64 y longitud -76.88.

Según el IGP, el movimiento alcanzó una intensidad III en Chilca.

Datos del sismo en Chilca

El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional precisó las siguientes características del movimiento:

Magnitud: 3.4.

3.4. Fecha: 7 de septiembre de 2026.

7 de septiembre de 2026. Hora: 3:57:43 p. m.

3:57:43 p. m. Profundidad: 51 kilómetros.

51 kilómetros. Referencia: 21 km al suroeste de Chilca.

21 km al suroeste de Chilca. Provincia: Cañete.

Cañete. Región: Lima.

Lima. Intensidad: III en Chilca.

III en Chilca. Reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0641.

El Instituto Geofísico del Perú monitorea permanentemente la actividad sísmica en el territorio nacional a través del Centro Sismológico Nacional y de herramientas como la plataforma Perú Sísmico.

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica

El IGP cuenta además con una red de estaciones y sistemas de monitoreo distribuidos a lo largo del país para registrar la actividad sísmica y generar información técnica destinada a las autoridades y la población.

Hasta el momento del reporte proporcionado por el IGP, no se informó sobre daños personales o materiales asociados a este movimiento sísmico.