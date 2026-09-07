Un sismo de magnitud 3.4 se registró la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026 en la provincia de Cañete, región Lima, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0641, el movimiento ocurrió exactamente a las 3:57:43 p.m.
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¿Dónde fue el epicentro del sismo?
El epicentro fue localizado a 21 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.
El evento sísmico tuvo una profundidad de 51 kilómetros, con coordenadas de latitud -12.64 y longitud -76.88.
Según el IGP, el movimiento alcanzó una intensidad III en Chilca.
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Datos del sismo en Chilca
El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional precisó las siguientes características del movimiento:
- Magnitud: 3.4.
- Fecha: 7 de septiembre de 2026.
- Hora: 3:57:43 p. m.
- Profundidad: 51 kilómetros.
- Referencia: 21 km al suroeste de Chilca.
- Provincia: Cañete.
- Región: Lima.
- Intensidad: III en Chilca.
- Reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0641.
El Instituto Geofísico del Perú monitorea permanentemente la actividad sísmica en el territorio nacional a través del Centro Sismológico Nacional y de herramientas como la plataforma Perú Sísmico.
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Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica
El IGP cuenta además con una red de estaciones y sistemas de monitoreo distribuidos a lo largo del país para registrar la actividad sísmica y generar información técnica destinada a las autoridades y la población.
Hasta el momento del reporte proporcionado por el IGP, no se informó sobre daños personales o materiales asociados a este movimiento sísmico.