Dos personas presuntamente vinculadas al cobro de cupos a transportistas de Lima Norte fueron capturadas este lunes en Los Olivos por agentes de la Policía Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Katherine Maricel Guamán Aguilar, de 23 años, y su pareja, Lucas Sebastián Conqui Guamán. De acuerdo con las autoridades, el número telefónico de Guamán Aguilar estaría vinculado a una cuenta bancaria en la que se habrían registrado depósitos de S/30 realizados por el conductor de una combi, presuntamente como pago para poder trabajar sin inconvenientes.

El operativo se realizó en el inmueble donde residía la pareja. Según informó la Policía Nacional, durante la intervención se incautó un arma de fuego, seis teléfonos celulares, S/540 en efectivo y una sustancia que sería pasta básica de cocaína.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo, señaló que ambos detenidos estarían vinculados a una organización criminal presuntamente liderada por José Luis Marín Vargas, alias ‘Loco Joe’, quien operaría desde Brasil.

“‘Loco Joé’ es un cabecilla del nivel del ‘Monstruo’, el ‘Jorobao’, quien se encuentra, de acuerdo al trabajo de inteligencia internacional, en Brasil”, aseguró Revoredo.