Un incendio destruyó este último lunes un inmueble que, aparentemente, funcionaba como taller de cocina. El predio está ubicado en la cuadra 18 del jirón Garcilaso de la Vega, a la altura de las cuadras 6 y 7 de la avenida Canevaro, en el distrito de Lince. La emergencia movilizó a 16 unidades de los bomberos, quienes acudieron al lugar para controlar las llamas.

El comandante general de los bomberos, Juan Carlos Morales Carpio, confirmó a RPP que el siniestro fue controlado luego de dos horas de labores. Según explicó, el fuego habría comenzado en el sótano del inmueble, donde los bomberos encontraron cocinas, utensilios y hasta 21 balones de gas.

“Según lo que dicen los vecinos, este lugar ha servido para hacer alimentos como almuerzos o cenas durante todos los días para salir a vender a diferentes puntos que tenían. En realidad, es un taller de cocina que a diario funcionaba así, elaborando alimentos. Lo llamativo es la cantidad de balones de gas, como dicen, para la preparación de alimentos. Sin embargo, en el segundo y tercer piso, un material precario de drywall ha servido como viviendas, al parecer como oficinas”, indicó.

El comandante Morales también indicó que la emergencia no dejó personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, señaló que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna persona que se identifique como propietaria del inmueble.

El inmueble quedó inhabitable y la Policía Nacional del Perú estará a cargo de las investigaciones para determinar las causas del incendio.