Tres personas resultaron heridas de bala luego de que un mototaxi estacionado en la ampliación Costa Azul, en Ventanilla, fuera atacado con armas de fuego. El hecho ocurrió en este distrito de la provincia constitucional del Callao.

Según RPP, entre los heridos se encuentran Elmer Sihuallco Yana, de 33 años; Juan Anthony Valverde Arroyo, de 31 años; y un adolescente de 17 años.

De acuerdo con las primeras informaciones, los tres heridos se encontraban dentro de una mototaxi de la empresa Unión Costa Azul cuando fueron atacados a balazos.

Los heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital de Ventanilla para recibir atención médica. En tanto, los atacantes escaparon del lugar a bordo de una mototaxi.

Vecinos de la zona contaron a dicho medio que durante el ataque escucharon aproximadamente 15 disparos, varios de los cuales también alcanzaron a otros vehículos que estaban estacionados en el lugar.

La Policía ya inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.