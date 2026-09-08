Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a cinco personas acusadas de extorsionar a comerciantes informales en la zona de Manzanilla, en el Cercado de Lima.

Según la información policial, los vendedores denunciaron que eran obligados a realizar pagos para poder trabajar en la vía pública.

Los detenidos fueron identificados como María Nataly Prado Vilchez, Lesly Merarit Sandoval Carmen, Vanesa Elizabeth Soller Huaman, Lidia Teodora Ramos Sacha y Santos Carahuatay Pachamango.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía, los intervenidos integrarían un presunto grupo familiar dedicado al cobro de cupos.

Policía incautó celulares, libretas y S/2.500

El operativo se desarrolló en dos puntos del Cercado de Lima tras acciones de seguimiento e inteligencia efectuadas por la unidad especializada.

Durante la intervención, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares, dos libretas con listas de nombres y montos de dinero y S/2.500 en efectivo.

La Policía sostiene que el dinero hallado estaría relacionado con los cobros realizados a comerciantes de la zona. Los objetos incautados serán analizados como parte de las diligencias del caso.

Los cinco detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las unidades correspondientes para continuar con las investigaciones de ley.

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Así operaba el presunto cobro de cupos en la avenida Nicolás Ayllón

Según la Policía, los investigados exigían S/10 por cada cinco horas de trabajo a comerciantes informales ubicados en la cuadra 4 de la avenida Nicolás Ayllón.

El pago, de acuerdo con la versión policial, era exigido a cambio de permitir que los vendedores ocuparan un espacio de la vía pública para ofrecer sus productos.

Las autoridades señalaron que quienes se negaban a pagar recibían amenazas de muerte mediante WhatsApp.

Entre los mensajes intimidatorios se habrían enviado fotografías de los puestos de venta de las víctimas y advertencias sobre el supuesto envío de sicarios si los comerciantes incumplían con las cuotas exigidas.

Estas amenazas motivaron que los afectados acudieran ante la Dirincri para presentar las denuncias correspondientes.

Videos registraron presuntos cobros a comerciantes

Como parte de las pesquisas, los investigadores obtuvieron videos e imágenes que, según la Policía, muestran a una de las mujeres investigadas realizando el cobro de una cuota a una comerciante ambulante.

A estos elementos se sumaron mensajes y capturas de pantalla entregados por los denunciantes.

La Policía considera que dichas evidencias permitieron sustentar y coordinar la intervención de los agentes de la División de Investigación de Extorsiones.

Investigan si existen más víctimas en Manzanilla

La Policía también busca determinar si las cinco personas detenidas estarían relacionadas con otros casos de extorsión registrados en Manzanilla y en sectores cercanos del Cercado de Lima.

Las dos libretas incautadas serán examinadas para identificar a posibles víctimas adicionales y establecer la cantidad de cobros que habría realizado la presunta organización.

Asimismo, los cuatro teléfonos celulares serán sometidos a peritajes para revisar las comunicaciones y determinar si existen otras personas presuntamente involucradas.

Las investigaciones deberán establecer el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos y las eventuales responsabilidades penales.

Datos clave

Lugar: zona de Manzanilla y cuadra 4 de la avenida Nicolás Ayllón, Cercado de Lima.

zona de Manzanilla y cuadra 4 de la avenida Nicolás Ayllón, Cercado de Lima. Detenidos: cinco personas.

cinco personas. Unidad policial: División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri.

División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri. Cobro denunciado: S/10 por cada cinco horas de trabajo.

S/10 por cada cinco horas de trabajo. Dinero incautado: S/2.500.

S/2.500. Otros bienes incautados: cuatro celulares y dos libretas.

cuatro celulares y dos libretas. Modalidad denunciada: cobro de cupos y amenazas mediante WhatsApp.

cobro de cupos y amenazas mediante WhatsApp. Investigación: la Policía busca determinar si existen más víctimas y otros posibles implicados.