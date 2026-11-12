Papa León XIV en Perú: Así fue su recorrido en el ‘Papamóvil’ por el Centro de Lima rumbo a Palacio de Gobierno (FOTOS)
El papa León XIV recorrió las calles del Centro de Lima a bordo del Papamóvil, desde su llegada a la capital hasta Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori. Durante el trayecto, cientos de fieles se congregaron en distintos puntos para saludar al sumo pontífice y expresarle su afecto con banderas, globos, pancartas y muestras de entusiasmo. (Fotos: Fernando Sangama @photo.gec)