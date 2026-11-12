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Papa León XIV recorrió las calles del Centro de Lima a bordo del 'Papamóvil'
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Papa León XIV recorrió las calles del Centro de Lima a bordo del 'Papamóvil'
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Papa León XIV recorrió las calles del Centro de Lima a bordo del 'Papamóvil'
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Papa León XIV recorrió las calles del Centro de Lima a bordo del 'Papamóvil'
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