Más de 50 000 jóvenes y universitarios se reunirán este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima para participar en una vigilia de oración junto al papa León XIV, programada desde las 6:00 p. m.

Ante la convocatoria, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao puso en marcha un plan especial para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

La entidad informó que, como parte de la estrategia denominada “El Papa vuelve a casa”, se habilitaron servicios de transporte público para los días 11, 12 y 16 de noviembre.

Quienes utilicen el Metropolitano deberán bajar en la estación Estadio Nacional, mediante los servicios “C” y “Expreso 1”. En el corredor Azul, los paraderos autorizados serán Saco Oliveros y Ramón Dagnino.

Por su parte, los usuarios del corredor Morado podrán utilizar los paraderos ubicados en los jirones Hipólito Unanue, Isabel la Católica y Bausate y Meza. Para el transporte turístico, se estableció como punto autorizado de concentración de vehículos el cruce del jirón Barranca con la avenida Manco Cápac, en La Victoria.

Para facilitar el retorno de los asistentes, la ATU dispuso buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional, correspondientes a los servicios “A” y “C” del Metropolitano. En el caso del corredor Azul, los paraderos de salida estarán en la avenida Arequipa con los jirones Corpancho, con destino al Rímac, y Ramón Dagnino, hacia Miraflores.