La Municipalidad de Santiago de Surco anunció un plan de restricciones vehiculares en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, donde el papa León XIV celebrará una misa el próximo lunes 16 de noviembre.

Según informó la comuna, las restricciones comenzarán a las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se mantendrán hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. La medida fue coordinada con la Policía Nacional del Perú y busca garantizar la seguridad de los asistentes y mantener despejados los accesos al recinto.

Las vías comprendidas en la disposición son las avenidas Jorge Chávez y los jirones Pascual Saco Oliveros, San Juan, Juan Soto Bermeo, Jorge Chamot Biggs, Pedro de Silva, Vittore Carpaccio, Ariadna, Viña Lariena y Poseidón. También se incluye el pasaje Géminis.

Ante estas restricciones, la municipalidad exhortó a los conductores a evitar las zonas comprendidas en el cierre y utilizar rutas alternas para sus desplazamientos. Asimismo, pidió a los vecinos colaborar con el personal encargado del ordenamiento vehicular y tomar precauciones para evitar inconvenientes durante esos días.