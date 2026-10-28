Una delegación enviada por el Vaticano llegó a Lima para verificar los espacios donde se desarrollarán las actividades oficiales del papa León XIV durante su visita al Perú. Uno de los principales puntos de la inspección fue el Estadio Nacional, donde está previsto un encuentro del pontífice con jóvenes el jueves 12 de noviembre.

En las revisiones participaron agentes de la Policía Nacional, representantes de la Cancillería y especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las entidades coordinaron medidas de seguridad, circulación vehicular y atención ante posibles emergencias.

Estadio Nacional y Catedral de Lima

Los integrantes de la misión llegaron al aeropuerto internacional de Lima a las 5:07 p. m., en un vuelo procedente de París, Francia. Posteriormente, se trasladaron al Estadio Nacional para revisar las condiciones del recinto junto con monseñor Guillermo Inca, coordinador general del evento, y representantes del Cuerpo General de Bomberos.

La inspección comprendió las puertas de ingreso, la capacidad máxima de asistentes y las rutas de evacuación. Estas verificaciones buscan establecer las condiciones para recibir al público y responder ante una eventual emergencia.

Antes de acudir al estadio, la delegación también recorrió la Catedral de Lima. El cronograma de trabajo incluye una visita al Gran Teatro Nacional, donde se realizarán otras ceremonias durante la estadía del pontífice.

Esta es la tercera misión enviada por la Santa Sede al Perú para organizar la visita, luego de que dos comisiones anteriores elaboraran los primeros planes logísticos. Los representantes que se encuentran actualmente en el país deben completar las coordinaciones y definir las medidas finales.

Papa León XIV: Comitiva del Vaticano llegó al Estadio Nacional. Recinto deportivo albergará el encuentro del pontífice con miles de jóvenes, previsto para el 12 de noviembre Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/yxLvNW721L — Canal N (@canalN_) October 27, 2026

Tras concluir las inspecciones en Lima, los enviados del Vaticano se trasladarán a Chiclayo para continuar con la revisión de los lugares incluidos en la agenda papal. En esa ciudad deberán coordinar con las autoridades locales y representantes de la Iglesia las condiciones para las misas, la preparación de espacios públicos y los perímetros de seguridad.