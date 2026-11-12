El papa León XIV llegó al Estadio Nacional de Lima, donde participa en una vigilia de oración junto a miles de jóvenes y estudiantes universitarios.

A su llegada, el pontífice comenzó a recorrer el recinto deportivo para saludar a los asistentes que se congregaron para verlo durante su visita apostólica al Perú.

El encuentro reúne a jóvenes de entre 16 y 35 años y cuenta con una asistencia estimada de más de 50 mil personas.

Las puertas del estadio se abrieron desde las 10:00 a. m. para recibir al público que obtuvo sus entradas gratuitas a través de la plataforma Teleticket.

La actividad forma parte de la agenda que León XIV cumple en el país, luego de su llegada el miércoles por la tarde. Desde entonces, el sumo pontífice ha participado en diferentes actividades y encuentros con autoridades políticas, representantes de la Iglesia y miembros de la sociedad civil en Lima.







