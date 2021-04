La titular de la Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) sostuvo que la autorización para las empresas de transporte solo puede emitirse con el cumplimiento de condiciones mínimas como uso de GPS en las unidades, implementar un sistema de pagos sin contacto y poner en planilla a sus trabajadores.

En declaraciones a la prensa desde Surquillo, afirmó que el paro de transportistas, programado para este miércoles 6 de abril, solo abarca al 30% de las transportistas y que la mayoría de ellos pertenece al Callao. Precisó que implementarán un plan de contingencia para que la ciudadanía no se vea tan afectada.

“Hay que prestar atención a los detalles. Ellos piden cinco años sin condicionamientos, ya desde antes deberíamos haber llegado con trabajadores en planilla y eso no ha pasado, gradualmente lo que estamos pidiendo es que se ponga a las personas en planilla. Esta autorización tiene que estar sujeta a condiciones porque tenemos que mejorar en el servicio”, sostuvo.

“Son gremios del 30%, casi todos del Callao, venimos trabajando con ellos para formalizar el servicio. El camino es un camino largo, se les ha dicho que se les puede autorizar hasta por cinco años con cumplimiento de condiciones, como GPS, pagos sin contacto y planilla para todos sus trabajadores eso es lo que se merece la población”, agregó.

ATU se pronuncia por paro de transportistas

De igual manera, aseveró que han informado oportunamente a la Policía Nacional a fin de que se garantice la seguridad durante el paro y no se produzcan hechos de violencia. Recomendó a la población no salir de sus casas mañana.

“Tenemos un plan b que permite que los servicios concesionados como el Metro de Lima vaya con más frecuencia, ofreciendo más capacidad. Lo que pedimos es que mañana no salgan para que no se vean afectados. Vamos a tener una reunión hoy, esperemos que los derechos de los ciudadanos primen”, manifestó.

El paro de este miércoles

David Mujica, vocero de los gremios de transporte, explicó la última semana que el grupo de empresas de transporte público piden que se atiendan sus reclamos como la vacunación a conductores y cobrados, la entrega de subsidio a todas las empresas formales que han implementado acciones de bioseguridad, y autorizaciones de funcionamiento por cinco años.

“La autoridad nos ofreció vacunas para chofer y cobrador y no lo ha cumplido. Nos ofrecieron un rescate financiero, porque hemos hecho inversiones en buses, bioseguridad e implementación y no lo ha cumplido. Necesitamos autorizaciones por lo menos de cinco años cumpliendo todos los requisitos. No estamos pidiendo que nos regalen una autorización. Les estamos diciendo que como transportistas seguiremos cumpliendo con todos los requisitos, pero necesitamos, les pedimos mínimo cinco años la autorización para reactivar el sector”, añadió.

