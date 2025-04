Miles de conductores de Lima y Callao paralizaron sus actividades durante todo el día de ayer con un solo objetivo: Exigirle a la gestión de la presidenta Dina Boluarte acciones concretas para luchar contra la criminalidad y la ola de extorsiones que en lo que va del año, acabó con la vida de 17 conductores.

La movilización contó con la participación de miles de choferes, cobradores, familiares de las víctimas y ciudadanos cansados de los altos índices de delincuencia.

Debido a la ausencia de transporte público, muchos tuvieron dificultades para llegar a sus centros de trabajo, las clases en las universidades y colegios se realizaron de manera virtual, además, se registró el cierre de algunos negocios.

En algunos puntos se registraron incidentes entre manifestantes y la Policía.

EN LA CAPITAL

A partir de las 6:00 a.m., cientos de conductores tuvieron como punto de encuentro el paradero Pro en el distrito limeño de Los Olivos.

Allí se concentraron con carteles y también se observó que un bus de la empresa ETUCHISA conocido como “El Chino”, tenía la fotografía de Loymer Benigno Poma, un conductor asesinado por extorsionadores el 4 de abril mientras trasladaba pasajeros.

Con el paso de las horas, más transportistas se sumaron a la movilización que se desplazó por la Panamericana Norte bajo resguardo policial.

En el camino, se registraron algunos incidentes. Por ejemplo, los manifestantes reventaron la llanta de un bus de “El Chino”, lo que generó que los pasajeros se bajen.

Los protestantes también detuvieron a los pocos buses de transporte público que circularon por esa ruta.

Los pocos buses de "El Chino" que trasladaban pasajeros fueron detenidos por manifestantes. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)

Además, cuando llegaron a la Vía Evitamiento, los manifestantes cruzaron la berma central para evitar a la Policía y llegar más rápido al Congreso.

Más tarde, los manifestantes llegaron hasta la Avenida Abancay que los recibió con rejas y presencia policial.

Ese fue el punto en el Centro de Lima donde permanecieron por horas, avenida en la que se quemaron objetos en modo de protesta.

Los dirigentes de los gremios de transportes se reunieron con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, así como con la presidenta de la Comisión de Transportes, Marleny Portero.

Durante la encuentro, el representante del Comando Unitario de los trabajadores de transporte terrestre del Perú, Elmer Antonio Mercado, pidió que se articule desde el Congreso una mesa multisectorial con el Ejecutivo, el Poder Judicial, Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario.

El representante indicó que el 15% de sus vehículos se encuentran inoperativos por temor a las extorsiones.

Los manifestantes se presentaron con carteles y exigieron mayor seguridad.

SITUACIÓN

Desde temprano, miles de pasajeros llegaron al paradero Naranjal, en Los Olivos, para permanecer en largas colas de casi dos horas a fin de abordar un bus del Metropolitano.

A esto se le sumaron las extensas colas en la Línea 1 del Metro de Lima.

Con la intención de ayudar, la Policía Nacional del Perú habilitó buses para recoger y trasladar a pasajeros.

En tanto, Essalud informó que reprogramará las citas de los pacientes que no pudieron asistir en Lima y Callao.

Por otro lado, colectivos y taxis aprovecharon la situación para cobrar tarifas de entre 30 a 40 soles para trasladar pasajeros.

Un contingente policial no solo se trasladó por Lima, sino que también se hizo presente en el Callao.

Las Fuerzas Armadas se desplegaron en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela.

RESPUESTA

Sobre el paro, la presidenta Dina Boluarte dijo “entender” la situación de los transportistas.

“Les digo que estamos con ustedes, trabajando para darles una solución a este problema de la criminalidad que nos afecta a todos”, afirmó la presidenta.

Tras la reunión del Cuarto de Guerra en Palacio, la mandataria señaló que un día de paro no va a evitar que las acciones de la criminalidad no existan.

“Un paro de transporte, pierde el empresario, pierde el conductor y pierde el Perú porque estamos paralizando el movimiento habitual de trabajo”, indicó.

También justificó la ineficiencia de las medidas de su gestión en la lucha contra el crimen.

“En dos años y meses del Gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo”, agregó.

Dina Boluarte: "En dos años no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años".

En un sentido similar se pronunció el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

“No creemos que con estas movilizaciones contribuyamos a la lucha contra el crimen organizado”, dijo en conferencia de prensa.

Los dirigentes de los gremios de transportistas se reunirán hoy por la tarde para definir si se van a un paro nacional.