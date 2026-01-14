El presidente José Jerí llegó este miércoles 14 de enero a una reunión con representantes del gremio de transportistas que acatan un paro en Lima y Callao, en medio de una jornada marcada por serias dificultades en la movilidad urbana.

La medida de fuerza, convocada como el primer paro nacional del sector en el año, responde a una serie de atentados, amenazas y extorsiones que vienen afectando a conductores y empresas de transporte público.

El mandatario se reunió con los dirigentes del transporte urbano en una carpa instalada en el distrito de Rímac.

Desde las primeras horas del día, la paralización de más de 22 mil unidades generó una oferta reducida de servicios, lo que impactó a miles de usuarios que intentaron trasladarse hacia sus centros de trabajo y estudio.

El menor número de vehículos autorizados propició además el incremento de pasajes por parte de conductores no regulados, mientras que en diversos puntos de Lima y Callao se registraron largas filas de pasajeros. Pese a la reunión con el Ejecutivo, dirigentes del sector advirtieron que el paro no será suspendido y que la protesta continuará.

Los gremios señalaron que la medida fue acordada tras varias reuniones internas, ante la falta de avances en la reglamentación de la Ley 32490, considerada clave para enfrentar la inseguridad que afecta al sector.

Según denunciaron, en los primeros 10 días del año se han registrado al menos ocho atentados contra transportistas, situación que, aseguran, evidencia la urgencia de medidas concretas para frenar la violencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad para el servicio de transporte público.