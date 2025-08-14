Con motivo del Día del Niño, el Parque de las Leyendas de Lima presentará este domingo 17 de agosto “El Rey de la Selva, la Leyenda de un León”, una adaptación artística inspirada en la icónica película El Rey León. El musical, producido por la Escuela de Arte Colectivo (EDAC), narra la emotiva historia de Simba, el joven león que, motivado por las enseñanzas de su padre Mufasa, se prepara para gobernar las Tierras del Reino.

El espectáculo contará con más de 15 artistas en escena, música en vivo y una gran escenografía que recreará la magia y aventura de la historia original. Además, la jornada incluirá un show infantil, zonas instagrameables y una variada feria desde la 1:00 p. m. para el disfrute de toda la familia.

La presentación se llevará a cabo en el anfiteatro Chabuca Granda y será de acceso gratuito para todos los visitantes del parque. El precio de ingreso al Parque de las Leyendas es de S/ 18 para adultos, S/ 10 para niños de 3 a 12 años, S/ 4 para adultos mayores, y entrada libre para personas con discapacidad y un acompañante, previa presentación del carné del Conadis.

El parque pone a disposición de los visitantes sus playas de estacionamiento principal y las ubicadas en las puertas 7 y 8 de la avenida Riva Agüero, con una tarifa plana por el parqueo.