El próximo 30 de marzo, el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, iniciará sus operaciones, según informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

Por ese motivo, están anunciando las nuevas reglas que tendrán que seguir los pasajeros que acudan al terminal aéreo.

Este miércoles 12 de febrero, el presidente de la Autoridad Para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que las personas con maletas que pesen más de 12 kilos no podrán tomar los buses de transporte público que conectarán con varias zonas del aeropuerto.

Solo los ciudadanos con equipaje de mano o mochilas pequeñas podrán tener acceso a esos carros que tienen capacidad para 55 pasajeros.

“ Recuerden que, para el acceso del aeropuerto, se debe usar mochila o máximo carry on. El espacio que se le ha dado a este vehículo es para mantener esa condición. Este servicio no es para maletas de viaje. Hoy en día, las personas que van al aeropuerto con equipaje grande entran en taxi, no llegan en transporte público ”, declaró a Canal N.

También se conoció que estos buses contarán con conexión wifi, cargadores para dispositivos móviles e implementarán el pago electrónico a través de tarjetas, lo cual significa que no será necesario contar con efectivo.

Dichos carros conectarán el Centro de Lima, la zona norte, sur, así como Ventanilla y Quilca, con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.