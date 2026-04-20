Efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron a dos integrantes de la banda criminal “Los Demonios del Mal” durante la noche del sábado 18 de abril. La detención se produjo tras una persecución en moto en el óvalo Naranjal, ubicado en el distrito de Los Olivos.

Los intervenidos quedaron bajo custodia de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Los Olivos. Los identificados son Johspeth Languasco, de 19 años y conocido como alias “Locazo”, y Luis Narváez, de 23 años y conocido como alias “Sombra”.

Los agentes encontraron una granada y otros elementos que los delincuentes transportaban en la motocicleta utilizada para sus operaciones. Este armamento formaba parte del equipo que empleaban para cumplir sus amenazas contra las víctimas.

Además incautaron tres teléfonos celulares con múltiples chips que intercambiaban constantemente. Estos dispositivos servían para enviar los mensajes de extorsión sin ser rastreados por las autoridades.

Modalidad de extorsión

La organización exigía quinientos soles semanales a empresarios y comerciantes de Lima Norte como cupo por protección. Cuando las víctimas se negaban a pagar, los delincuentes obtenían información personal de la Reniec para planificar sus ataques.

Las amenazas se concretaban el día del cumpleaños de las personas extorsionadas. Este método buscaba generar mayor impacto psicológico en quienes se resistían a cumplir con los pagos.

Uno de los mensajes recuperados de los celulares intervenidos muestra el tono y contenido de las intimidaciones que enviaban a sus víctimas. El texto amenazaba directamente con un ataque físico en una fecha específica relacionada con la vida personal de la persona afectada.

La banda enviaba los mensajes intimidatorios a través de WhatsApp utilizando estructuras que dificultaban su rastreo. Los delincuentes mantenían un control detallado de la información personal de sus víctimas para personalizar las amenazas.

Tanto Languasco como Narváez enfrentan las investigaciones correspondientes por los delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas. La intervención policial evita que continúen operando en la zona norte de Lima.

Fuente: Latina Noticias.