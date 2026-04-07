La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal autodenominada ‘Los Carroñeros del Tinder’ en el distrito de La Victoria, tras un operativo ejecutado por agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde.

Según información policial, los delincuentes utilizaban perfiles falsos en la aplicación de citas Tinder para captar a sus víctimas y pactar encuentros amorosos con fines delictivos.

Los encuentros eran coordinados en un inmueble ubicado en la Prolongación Lucanas, zona que los sujetos mantenían bajo vigilancia para ejecutar los robos, según informó Latina Noticias.

Modus operandi: citas falsas para robar y agredir

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes se hacían pasar por una joven mediante perfiles falsos y mantenían comunicación con las víctimas a través de WhatsApp.

Una vez que las víctimas acudían al lugar acordado, los sujetos irrumpían en la habitación y los despojaban de sus pertenencias. En algunos casos, también los agredían físicamente en la vía pública.

El jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Carlos Alcántara, explicó el método utilizado por la organización criminal.

“Esta banda criminal se apoderaba de personas incautas que accedían a las citas con perfiles falsos, con fotos falsas. Ya cuando llegaban (las víctimas) no era lo que pensaban. Eran víctimas de asalto o a veces de agresión física”, manifestó.

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Identificación de los detenidos

Durante el operativo, los agentes intervinieron a los integrantes cuando intentaban cometer un nuevo asalto dentro del inmueble.

Los detenidos fueron identificados como:

Michael Cori Cavero , 18 años

, 18 años José Ayaucán Saldarriaga , 18 años

, 18 años Un menor de 17 años

Según fuentes policiales, todos cuentan con antecedentes por hurto y robo a mano armada.

Tras su captura, los intervenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria, donde continúan las diligencias correspondientes.