El ministro del Interior, José Zapata, supervisó la implementación de medidas tecnológicas en empresas de transporte urbano como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y lucha contra la criminalidad 2026-2028.

Durante la actividad, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) señaló que la estrategia tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y combatir delitos como la extorsión y los homicidios.

“Es responsabilidad del gobierno mejorar la seguridad ciudadana. Y ahí está nuestro compromiso a actuar con determinación”, declaró el ministro a la prensa.

Cámaras de buses se conectarán al sistema 105 y C4

Zapata explicó que las cámaras de videovigilancia instaladas en los buses serán integradas al sistema de emergencias 105 mediante botones de pánico que permitirán activar una respuesta policial inmediata.

Asimismo, indicó que estos dispositivos también serán conectados al Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4), plataforma que opera con inteligencia artificial.

Según el ministro, este sistema permitirá identificar personas requisitoriadas mediante el cruce con bases de datos policiales y detectar la presencia de armas de fuego o metales.

El objetivo, añadió, es facilitar intervenciones policiales en tiempo real desde los centros de monitoreo y mejorar la capacidad de reacción ante hechos delictivos.

Mapeo de rutas y aplicación progresiva a nivel nacional

El titular del Mininter señaló que la estrategia incluye el desarrollo de un mapeo de rutas del transporte urbano en Lima, lo que permitirá contar con una visión integral del desplazamiento vehicular y zonas de riesgo.

Indicó además que ya se han realizado reuniones con empresas de transporte en Lima Sur, Lima Este y Lima Norte, con el fin de coordinar la implementación del sistema.

El plan contempla que estas acciones se extiendan progresivamente hacia otras regiones del país.

Estrategia incluye prevención y fortalecimiento de investigación criminal

José Zapata precisó que el plan nacional contempla diversos ejes estratégicos, entre ellos la prevención del delito, el control territorial y el fortalecimiento de la investigación criminal.

“Mejorar la investigación criminal, estamos mejorando la inteligencia operativa y en esa medida también estamos mejorando el análisis criminalístico”, afirmó el ministro.

Añadió que estas acciones buscan fortalecer los procesos de captura y detención, así como el decomiso de evidencias que permitan sustentar procesos judiciales y sanciones penales.