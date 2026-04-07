Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a seis presuntos integrantes del clan familiar ‘Los Monstruos del Sur’, organización sindicada de extorsionar a transportistas, comerciantes y trabajadores del sector construcción en distintos puntos de Lima.

La intervención se realizó en las últimas horas durante un operativo ejecutado en la zona de Tablada de Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), al sur de la capital.

Clan familiar estaba infiltrado en sindicatos

El coronel PNP Edgar Capcha Sotelo, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Sur, indicó que el grupo operaba mediante la infiltración en diversos gremios.

“‘Los Monstruos del Sur’ está conformada por un clan familiar integrado por seis personas, incluido un menor de edad. Extorsionaban a colectiveros, negociantes y transportistas, como mototaxistas; también contra obras de construcción civil”, manifestó el oficial a RPP.

Según la Policía, los sospechosos presuntamente exigían pagos a sus víctimas a cambio de no atentar contra sus negocios o actividades laborales.

Lee también: Incendio consumió almacén de reciclaje en Puente Piedra y movilizó ocho unidades de bomberos

Incautan droga, armas y explosivos

Durante el operativo, los agentes hallaron diversos elementos vinculados a actividades ilícitas dentro del inmueble intervenido.

Entre lo incautado se encuentran 500 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), un revólver, una granada de guerra, un cartucho de dinamita y diez teléfonos celulares.

De acuerdo con el coronel Capcha Sotelo, el inmueble intervenido funcionaba como centro de operaciones del clan, desde donde se coordinaban amenazas y ataques contra las víctimas.

Policía destaca desarticulación del grupo criminal

A través de sus redes sociales oficiales, la Policía Nacional del Perú informó que la intervención fue resultado de labores de inteligencia y operaciones tácticas coordinadas.

La institución detalló que fueron intervenidos C. E. C. R. (61), V. V. Z. (62), S. C. O. (25), D. A. C. C. (26), G. A. C. R. (19) y un menor de 17 años, quienes serían integrantes del clan familiar.

Según la PNP, esta intervención permitió neutralizar un importante foco delictivo vinculado a delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y explosivos.