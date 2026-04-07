Un incendio consumió un almacén de reciclaje ubicado en la avenida Los Gallinazos, en el distrito de Puente Piedra (Lima), durante la madrugada de este martes 7 de abril.

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 4:00 a.m., lo que motivó el despliegue de hasta ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), según registros oficiales de la institución.

Incendio fue controlado sin afectar predios cercanos

El brigadier CBP Ronald Sigueñas, jefe de la Segunda Brigada Departamental de Lima Norte, informó que el incendio fue catalogado como código 2 y que las unidades atacaron el fuego de manera directa.

“Las unidades que llegaron atacaron de forma directa el incendio, el cual ha sido en un local de reciclaje que no llegó a mayores afortunadamente. No hay víctimas aparentes para atención mayor y ya se culminaron con las actividades”, declaró el representante bomberil a la prensa.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas mortales, y que el siniestro no alcanzó a inmuebles cercanos.

Investigan posible origen en equipo eléctrico

Respecto a las causas del incendio, el brigadier indicó que estas aún se encuentran en proceso de investigación.

No obstante, señaló que dentro del establecimiento se halló una maquinaria o equipo eléctrico, que será sometido a pericias técnicas para determinar si tuvo relación con el inicio del fuego.

“No se sabe todavía la causa del incendio. Se ha encontrado una maquinaria, un equipo eléctrico, que es probable, pero no tenemos la certeza que haya sido por ese motivo”, sostuvo Sigueñas.

Policía inició diligencias en el lugar

Al cierre de este informe, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaban las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del incendio.

Asimismo, las autoridades señalaron que se desconoce si el predio contaba con las autorizaciones necesarias para operar como almacén de reciclaje, información que también será verificada durante las diligencias.