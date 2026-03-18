La Policía Nacional del Perú capturó a cinco presuntos sicarios en el Callao, quienes estarían implicados en asesinatos de transportistas y extorsiones en la zona.

Según informó el general Víctor Revoredo Farfán, los detenidos integrarían la organización criminal Los Malditos del Centenario, dedicada al sicariato y cobro de cupos.

Operativo tras más de un año de investigación

La intervención fue resultado de un trabajo conjunto entre la Dirincri y el Ministerio Público, que se extendió por más de un año.

“Ha sido un trabajo silencioso, articulado con el Ministerio Público, que permitió identificar a esta organización vinculada a extorsiones y asesinatos en el Callao”, señaló Revoredo.

El operativo incluyó allanamientos en inmuebles utilizados como presuntas “guaridas” de los implicados.

Intentaron huir por los techos durante intervención

Durante la acción policial, los sospechosos intentaron escapar incluso por los techos de las viviendas intervenidas, pero fueron reducidos por los agentes.

Además, se incautó un arma de fuego que habría sido utilizada en hechos criminales.

Entre los detenidos figura también un menor de edad con presuntos vínculos con la organización.

Vinculación con asesinatos recientes

De acuerdo con la Policía, al menos dos de los capturados tendrían participación directa en recientes crímenes, incluido el asesinato de un transportista en la avenida Argentina, a la altura del centro comercial Minka.

“Se ha logrado determinar responsabilidad directa en dos hechos de sicariato”, precisó el jefe policial.

Controlaban rutas y extorsionaban transportistas

Las investigaciones revelan que la banda operaba en zonas críticas como Gambetta, donde extorsionaban a transportistas y controlaban rutas entre Callao, Lima y Ventanilla.

Asimismo, no se descarta que mantengan conexiones con redes criminales más amplias, incluso con operaciones dirigidas desde el extranjero.