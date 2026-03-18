Los transportistas de la empresa “San Pedro de Pamplona”, conocida como “Los Rojitos”, anunciaron la paralización total de sus operaciones durante esta semana, tras el ataque armado que dejó tres personas fallecidas en San Juan de Miraflores.

La medida fue adoptada como señal de protesta frente a la creciente ola de extorsiones que afecta al sector transporte en Lima.

Paro tras ataque mortal a combi

El atentado ocurrió la tarde del martes 17 de marzo en la avenida Miguel Iglesias, cuando un sujeto armado disparó contra una combi de la empresa.

El ataque dejó tres víctimas mortales, entre ellas el conductor Jorge Vargas (22), quien falleció tras ser trasladado a una clínica.

De acuerdo con testimonios, el joven y otros transportistas venían siendo víctimas de extorsión por parte de organizaciones criminales.

Unidades detenidas y protesta en las vías

Tras lo ocurrido, los choferes decidieron suspender sus labores y estacionar sus unidades a lo largo de la vía, impidiendo la circulación habitual.

La paralización se extenderá durante toda la semana, mientras exigen garantías de seguridad para retomar sus rutas.

Exigen acciones contra extorsiones

Los transportistas denunciaron que múltiples empresas del sector están siendo obligadas a pagar cupos a bandas criminales para poder operar.

Ante esta situación, demandan medidas urgentes de las autoridades para frenar la violencia y proteger a conductores y pasajeros.