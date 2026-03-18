La Policía Nacional del Perú capturó a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Los Hijos de Dios Nueva Generación, dedicada a la extorsión de empresas de transporte y negocios en Lima Centro y Lima Este.

El operativo se ejecutó la noche del 17 de marzo, alrededor de las 10:40 p. m., en la asociación Granja del Ayllu, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Captura en hostal y perfil de detenidos

Según información recogida en el lugar, los cuatro presuntos delincuentes fueron intervenidos al interior de un hostal.

Los detenidos fueron identificados como:

Bryan Antonio Vellorín Altomares (25)

Kevin Brayan Aguayo Sánchez (31), con antecedentes por trata de personas

Escarly Morillo Ostos (23)

Gabriela Valentina Muñoz Soledispa (24)

Tres de ellos son de nacionalidad venezolana y uno peruano.

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Incautación de armas, explosivos y evidencias

Durante la intervención, la Policía incautó armamento, explosivos, drogas y varios teléfonos celulares.

En los equipos móviles se hallaron videos de diversas empresas de transporte, lo que evidenciaría labores de seguimiento a posibles víctimas para ejecutar extorsiones.

Investigación por ataques recientes

La PNP no descarta que los detenidos estén vinculados a recientes ataques contra transportistas y negocios en Lima.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones con otros hechos delictivos.