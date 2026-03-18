La Policía Nacional del Perú capturó a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Los Hijos de Dios Nueva Generación, dedicada a la extorsión de empresas de transporte y negocios en Lima Centro y Lima Este.
El operativo se ejecutó la noche del 17 de marzo, alrededor de las 10:40 p. m., en la asociación Granja del Ayllu, en el distrito de Lurigancho-Chosica.
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Captura en hostal y perfil de detenidos
Según información recogida en el lugar, los cuatro presuntos delincuentes fueron intervenidos al interior de un hostal.
Los detenidos fueron identificados como:
- Bryan Antonio Vellorín Altomares (25)
- Kevin Brayan Aguayo Sánchez (31), con antecedentes por trata de personas
- Escarly Morillo Ostos (23)
- Gabriela Valentina Muñoz Soledispa (24)
Tres de ellos son de nacionalidad venezolana y uno peruano.
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Incautación de armas, explosivos y evidencias
Durante la intervención, la Policía incautó armamento, explosivos, drogas y varios teléfonos celulares.
En los equipos móviles se hallaron videos de diversas empresas de transporte, lo que evidenciaría labores de seguimiento a posibles víctimas para ejecutar extorsiones.
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Investigación por ataques recientes
La PNP no descarta que los detenidos estén vinculados a recientes ataques contra transportistas y negocios en Lima.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones con otros hechos delictivos.