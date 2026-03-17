El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra José Alejandro Romero Durán, investigado por el presunto feminicidio de su esposa Beatriz Humpire Borda, de 30 años, en el distrito de La Victoria.

El caso es investigado por el Ministerio Público, que confirmó que el sujeto fue detenido en flagrancia y habría confesado el crimen.

Crimen ocurrió en vivienda compartida

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el viernes 6 de marzo en el departamento que la pareja compartía, ubicado en el tercer piso de un edificio en la cuadra 2 de la avenida Bausate y Meza, en La Victoria.

El cuerpo de la víctima fue hallado luego de que vecinos alertaran por un olor nauseabundo que provenía del inmueble.

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Fiscalía inició diligencias urgentes

La investigación está a cargo de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, liderada por la fiscal provincial Graciela Muñoz Escobedo.

Entre las primeras acciones dispuestas se encuentran:

Inspección técnico policial en la escena del crimen.

Recolección de evidencias.

Coordinación con agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria.

Estas diligencias buscan esclarecer las circunstancias del presunto feminicidio y determinar responsabilidades.

Investigación por feminicidio agravado

El Ministerio Público precisó que el caso se investiga como presunto delito de feminicidio con agravantes, uno de los delitos más graves contemplados en la legislación peruana.

La medida de prisión preventiva permitirá continuar con las investigaciones mientras el imputado permanece privado de libertad.