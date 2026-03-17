El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas del equipamiento que podrá utilizar el serenazgo municipal en todo el país, incluyendo pistolas de descarga eléctrica, como parte de las medidas para reforzar la seguridad ciudadana.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0323-2026-IN, que establece un marco normativo para ordenar y uniformizar la implementación de estos equipos en los gobiernos locales.

El titular del sector, Hugo Begazo, destacó la importancia de fortalecer el rol del serenazgo en la prevención del delito.

“La seguridad ciudadana exige un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Policía y los gobiernos locales. El serenazgo cumple un rol esencial en ese esfuerzo”, señaló.

¿Qué equipos podrá usar el serenazgo?

La norma contempla seis tipos de medios de defensa que podrán ser utilizados por el personal municipal:

Grilletes de seguridad

Escudos

Bastones tonfa

Aerosoles de pimienta

Chalecos antibalas

Pistolas eléctricas o de electrochoque

Estas características servirán como base para los procesos de adquisición que realicen las municipalidades, con el objetivo de garantizar un equipamiento uniforme y adecuado.

Uso con respeto a los derechos fundamentales

El Mininter precisó que estos implementos deberán emplearse exclusivamente para prevenir y disuadir delitos y faltas, en estricto respeto de los derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, el sector estará a cargo de difundir y capacitar a los gobiernos locales sobre el uso adecuado de estos equipos.

Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana

La medida busca consolidar un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las municipalidades.

Con esta disposición, el Ejecutivo pretende mejorar la capacidad operativa del serenazgo, considerado la primera línea de respuesta en las calles, especialmente en labores de prevención.