Solo dos colegios de la región La Libertad tuvieron que reprogramar el inicio de clases, confirmó el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez, tras participar de la apertura del año escolar 2026 en la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir, en Trujillo.

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Trabajos

El retorno a las aulas para los estudiantes del colegio emblemático San Juan de Trujillo y el jardín N° 1651 de Pacasmayo está programado para el 23 de marzo, debido a que en sus locales escolares se están realizando trabajos de mantenimiento.

Además, de acuerdo a la Gerencia de Educación, en la región hay 1,100 locales escolares que necesitan trabajos de mantenimiento. Sin embargo, eso no impidió que las aulas queden habilitadas para recibir a la comunidad educativa.

“Tenemos instituciones que están afectadas por la inclemencia del tiempo; sin embargo, el año escolar está garantizado. Todos los chicos están regresando a las aulas”, dijo el gerente de Educación a RPP Trujillo.

Rufino Rodríguez también informó que el Gobierno Regional, desde el 2023 a la fecha, “ha contribuido con el sector educación de manera notable, al haber entregado 25 mil laptops a maestros, y equipar a 1,500 colegios con pantallas interactivas, impresoras y relojes biométricos”. “Asimismo, se está renovando el mobiliario escolar obsoleto con 170 mil bienes entre sillas, mesas, pizarras, estantes, entre otros”, acotó.

Además, anunció que el colegio José Carlos Mariátegui será reconstruido en su totalidad para dar bienestar a más de 2 mil estudiantes.

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A clases

Desde ayer, unos 410 mil estudiantes de colegios públicos de La Libertad regresaron a las aulas. Ellos se sumaron a los 110 mil colegiales de instituciones privadas que ya habían iniciado sus clases los primeros días del mes.

El vicegobernador Ever Cadenillas informó que el Gobierno Regional está construyendo 100 locales educativos. “La educación cambia la vida de las personas, cambia el futuro y nuestra forma y calidad de vida. Estudiantes, creo que hoy es una gran oportunidad para comprometerse a poner el máximo esfuerzo para ser hombres y mujeres de bien, que es lo que el país necesita”, dijo durante su participación en el inicio del año escolar.

La ceremonia también contó con la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lily Vásquez Dávila.