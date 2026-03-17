El conductor Darío Enrique Espinoza León, de 52 años, fue asesinado por presuntos sicarios mientras realizaba su última ruta del día en una unidad de transporte informal, en el Callao.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la avenida Argentina, frente al centro comercial Minka, una de las zonas más transitadas del primer puerto.

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el chofer fue atacado con una ráfaga de disparos que provocó que perdiera el control del vehículo.

Ataque frente a pasajeros

De acuerdo con testigos que narraron lo sucedido a América Noticias, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la combi y dispararon directamente contra el parabrisas cuando la unidad se encontraba con pasajeros a bordo.

Tras los impactos de bala, el vehículo se estrelló contra las barandas de seguridad de la vía.

Como consecuencia del choque, el cobrador, identificado como Harley Ayala Chanduvi, fue expulsado hacia la pista, resultando gravemente herido.

El conductor fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Cobrador permanece en UCI

El cobrador de la unidad fue llevado a un centro de salud, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su evolución médica.

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Extorsión a transportistas como principal hipótesis

La Policía indicó que el crimen estaría vinculado a una banda criminal dedicada a la extorsión de transportistas en el Callao.

Según las primeras investigaciones, estos grupos delictivos realizan cobros ilegales o “cupos” a conductores de transporte público informal.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con presiones para aumentar los pagos exigidos a los choferes.

Irregularidades en la unidad intervenida

Durante las diligencias, los agentes detectaron que la combi presentaba dos placas de rodaje distintas, una de ellas aparentemente adulterada.

De acuerdo con la PNP, esta práctica sería utilizada por algunos conductores para evadir el control de organizaciones criminales que los vigilan.

Peritos de Criminalística hallaron múltiples impactos de bala en el parabrisas y la parte frontal del vehículo.

Los atacantes lograron escapar tras el crimen y continúan siendo buscados por las autoridades.