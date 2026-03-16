La inseguridad ciudadana volvió a golpear en el Callao. Victoria Saravia Milla, una joven madre de 24 años, fue víctima de un ataque armado cerca de su vivienda en el sector Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.

El atentado ocurrió cuando dos sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a la mujer y abrieron fuego directamente contra ella. Tras el ataque, los agresores huyeron con dirección al distrito vecino de Santa Rosa.

Según informó América Noticias, el ataque generó pánico entre los vecinos debido a la cercanía de las viviendas y al número de disparos que se escucharon.

Serenazgo brindó los primeros auxilios

Tras el ataque, agentes del Grupo Especial de Serenazgo de Ventanilla llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a la víctima.

Los efectivos municipales encontraron a Victoria Saravia Milla con heridas de gravedad que comprometían su estado de salud, por lo que procedieron a trasladarla de emergencia a un hospital del distrito.

En el centro médico, los especialistas realizaron una intervención quirúrgica de urgencia para estabilizarla, según confirmó brevemente su hermana.

Estado de salud de la víctima

Fuentes médicas indicaron que el estado de salud de la joven madre es reservado debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos.

La familia permanece en los exteriores del hospital de Ventanilla a la espera de nuevos reportes sobre su evolución.

De acuerdo con testimonios recogidos por América Noticias, la víctima trabaja en el rubro de transporte para mantener a su pequeño hijo. Vecinos de Pachacútec señalaron que se trata de una persona conocida en la zona por su trabajo diario.

Lee también: Adulto mayor muere tras ser atropellado por bus en la Carretera Central

Segundo atentado en menos de cuatro meses

Este caso ha generado preocupación en la comunidad, ya que no es la primera vez que la joven es atacada.

Las autoridades confirmaron que Victoria Saravia Milla ya había sido víctima de otro atentado armado hace menos de cuatro meses, lo que refuerza la hipótesis de una posible amenaza persistente contra ella.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la investigación del caso para identificar a los responsables del intento de homicidio.

Los agentes están recopilando imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape de los atacantes, quienes huyeron en motocicleta hacia Santa Rosa.

Además, se realizarán pericias balísticas para determinar características del arma utilizada y buscar coincidencias con el ataque anterior.

Las autoridades también evalúan si el móvil del crimen podría estar relacionado con su actividad en el rubro de transporte o con alguna represalia personal.

Hasta el momento no se han reportado detenciones.