Un adulto mayor falleció tras ser atropellado por un bus de transporte público en la Carretera Central, en el distrito de Ate.

La unidad involucrada pertenece a la empresa de transporte conocida como Los Loritos.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un carwash cercano, el hombre intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por el vehículo.

Debido a la fuerza del choque, el cuerpo del peatón fue proyectado varios metros sobre el asfalto, mientras que el bus terminó con el parabrisas roto.

Falta de puente peatonal preocupa a vecinos

Vecinos del sector señalaron que el accidente estaría relacionado con la ausencia de un puente peatonal cercano, lo que obliga a los transeúntes a cruzar la autopista arriesgando sus vidas.

De acuerdo con los testigos, el adulto mayor intentaba llegar al otro lado de la vía, pero la alta velocidad de los vehículos y la escasa señalización dificultaron su paso.

Los residentes también afirmaron que en ese tramo de la Carretera Central ya se han registrado otros accidentes similares.

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Peritos investigan velocidad del bus

Especialistas de Criminalística llegaron al lugar para realizar las mediciones correspondientes.

Las autoridades evaluarán factores como:

la velocidad del vehículo

la visibilidad en la vía

el estado de la carretera

Estos elementos serán claves para determinar las responsabilidades del conductor en el atropello ocurrido a plena luz del día.

Conductor fue llevado a la comisaría

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para facilitar las diligencias.

Tras el reconocimiento preliminar del cuerpo, el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver.

La víctima fue trasladada a la Morgue Central de Lima, donde se espera su identificación oficial.

Mientras tanto, el conductor del bus fue conducido a la comisaría del sector para rendir su declaración y someterse a pruebas de dosaje etílico.

Videos serán clave para esclarecer el caso

La Policía informó que las grabaciones captadas por el negocio cercano serán fundamentales para reconstruir la secuencia del accidente.

Con este material, la Fiscalía buscará determinar si el hecho fue producto de una imprudencia peatonal o una posible negligencia del conductor.