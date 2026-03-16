En una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú y agentes municipales, se logró la desarticulación de la banda criminal denominada “Las Teletubbies”, dedicada presuntamente a la venta de drogas en el Cercado de Lima.

Según informó América Noticias, las mujeres fueron intervenidas en el jirón Contumazá, a pocas cuadras de la concurrida Plaza San Martín.

Según informaron las autoridades, las detenidas realizaban sus actividades ilícitas a plena luz del día.

Usaban fachada de vendedoras ambulantes

Para evitar ser detectadas durante los patrullajes, las integrantes de la banda utilizaban la fachada de vendedoras de golosinas.

Las sustancias ilícitas eran ocultadas entre los productos que ofrecían en la vía pública, lo que les permitía permanecer durante varias horas en la zona sin levantar sospechas inmediatas entre los transeúntes.

La intervención se concretó tras varios días de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia instaladas en el centro de la ciudad.

Lee también: Padres duermen fuera de colegio en SJL para conseguir vacantes al inicio del año escolar 2026

Hallan 1900 envoltorios de droga

Durante el registro personal y de los objetos que transportaban, los agentes encontraron 1,900 envoltorios de presunta pasta básica de cocaína (PBC).

Además, se incautó dinero en efectivo producto de las ventas del día y varios teléfonos celulares, que habrían sido utilizados para coordinar las transacciones con los compradores.

En uno de los videos de seguridad, se observa incluso a una de las detenidas mostrando una bolsa con droga delante de una menor de edad, lo que generó indignación entre los vecinos.

Investigaciones continúan en Depincri

Las detenidas fueron trasladadas al Departamento de Investigación Criminal del Cercado de Lima, donde se realizarán las diligencias para determinar el origen de la droga y el alcance de la organización.

La Policía no descarta que las implicadas también estén relacionadas con otros delitos, como explotación sexual o vínculos con otras redes delictivas que operan en el centro de la capital.

Mientras tanto, los envoltorios de droga y los celulares incautados quedaron bajo custodia para las pericias correspondientes.

Vecinos piden reforzar seguridad

Tras la intervención policial, autoridades vecinales del Cercado de Lima exhortaron a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas para fortalecer la seguridad en las zonas comerciales cercanas a la Plaza San Martín.