El Hospital Santa Rosa, establecimiento del Ministerio de Salud (Minsa) ubicado en el distrito de Pueblo Libre, realiza durante todo marzo la Campaña de Mamografía Bilateral de Tamizaje 2026, dirigida a mujeres entre 40 y 69 años de edad.

La iniciativa permite acceder al examen de manera gratuita, sin importar el tipo de seguro de salud ni la necesidad de presentar una orden médica o referencia previa.

Esta campaña forma parte de la estrategia nacional de prevención y detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad en mujeres.

Cómo acceder a la mamografía gratuita

Las interesadas pueden solicitar la orden para el examen mediante un formulario digital habilitado por el hospital, disponible desde cualquier lugar del país.

Tras completar el registro, el establecimiento se comunicará con la paciente para coordinar la cita correspondiente.

También se mantiene disponible la atención presencial en el área de Recepción del Servicio de Rayos X del hospital.

Horario de atención:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 4:30 p.m.

8:00 a.m. – 4:30 p.m. Sábados: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.

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Prevención del cáncer de mama

El director general del Hospital Santa Rosa, Dr. Luis Guzmán Aquije, señaló que la campaña busca acercar el acceso a la prevención a más mujeres.

“Con esta campaña totalmente gratuita acercamos la prevención a todas las mujeres, sin importar su ubicación ni su tipo de seguro. La detección temprana sigue siendo nuestra mejor estrategia para salvar vidas”, indicó.

Tecnología de última generación para el diagnóstico

El hospital cuenta con un mamógrafo con tomosíntesis, una tecnología avanzada que permite obtener imágenes tridimensionales del tejido mamario.

La Dra. Ivonne Gavancho Rodríguez, coordinadora del Servicio de Mamografía, explicó que este sistema mejora la precisión del diagnóstico.

Según indicó, la tomosíntesis permite detectar lesiones pequeñas y reducir falsos positivos, lo que facilita la identificación temprana del cáncer de mama y mejora las posibilidades de tratamiento oportuno.