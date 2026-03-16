Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Carabayllo, donde un mototaxista de 23 años fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta.

La víctima fue identificada como Julio César Enrique Cárdenas.

El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Miraflores con la calle La Cantuta, según informó Exitosa Noticias.

Ataque ocurrió frente a su vivienda

Según relataron los familiares, el joven se encontraba en el frontis de su vivienda, listo para salir a trabajar, cuando fue interceptado por los delincuentes.

Los sicarios dispararon sin mediar palabra, realizando al menos cuatro disparos que acabaron con su vida de manera instantánea.

Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Sospechan de extorsiones a mototaxistas

Los familiares indicaron que el joven no había recibido amenazas directas ni denunció extorsiones.

Sin embargo, revelaron que varias empresas de mototaxis del sector estarían siendo víctimas de cobros de cupos por parte de delincuentes.

Este tipo de extorsión se ha vuelto frecuente en distintas zonas de Lima, especialmente contra transportistas informales y conductores de mototaxi.

Policía investiga el crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recoger evidencias.

No obstante, vecinos señalaron que no existen cámaras de seguridad en la zona, lo que podría dificultar la identificación de los responsables del asesinato.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el móvil del crimen y ubicar a los sicarios.