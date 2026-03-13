Una pasajera perdió la vida luego de resultar herida durante un atentado armado contra una combi de transporte público en el Callao.

La víctima fue identificada como Maritza Talaverano, de 45 años, quien se encontraba dentro del vehículo cuando ocurrió el ataque registrado en el pasaje El Sol, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la información policial, los disparos fueron realizados por sujetos que se desplazaban en una moto lineal y que abrieron fuego contra la unidad de la empresa de transportes Mariscal Castilla. Uno de los proyectiles atravesó el parabrisas del vehículo e impactó contra la pasajera.

Tras el ataque, la combi fue utilizada para trasladar de inmediato a la mujer al Hospital Alberto Barton. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que la ciudadana falleció horas después de su ingreso debido a la gravedad de la herida.