El Parlamento dio luz verde a una ley que incorpora nuevos beneficios laborales para los trabajadores bajo el régimen CAS del sector público.

Durante la sesión, el Pleno aprobó en segunda votación la iniciativa que otorga gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La votación final registró 86 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Con este resultado, el Congreso ratificó el dictamen que previamente había sido aprobado en primera votación.

De acuerdo con el texto aprobado, los trabajadores CAS recibirán dos gratificaciones al año, cada una equivalente a una remuneración mensual. Además, se incorpora el derecho a la CTS, beneficio que será calculado tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio para quienes laboran en entidades del Estado.