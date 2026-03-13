Cerca de 60 mil trabajadores del sector salud podrán acceder a mayor estabilidad laboral luego de que se firmara la autógrafa de una ley aprobada por el Congreso de la República.

La norma autoriza el nombramiento de personal de EsSalud bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y establece el pase a CAS a plazo indeterminado para beneficiarios de la Ley 31538.

La firma fue realizada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y alcanza a trabajadores comprendidos en la Ley 31539 y la Ley 31538. La disposición reconoce la labor de profesionales y técnicos que desempeñaron funciones en el sistema de salud, especialmente durante los momentos más críticos que enfrentó el país.

“Son trabajadores que han estado presentes en los momentos más difíciles, especialmente cuando el país enfrentó enormes desafíos sanitarios. Este acto no solo es un procedimiento administrativo o legislativo, es también un mensaje claro”, expresó Rospigliosi.

Por su parte, el congresista César Revilla explicó que la iniciativa fue impulsada durante varios años y señaló: “Hemos impulsado este proceso desde hace casi cuatro años, primero con el pase a CAS regular y luego con el tránsito al régimen 728 y 276, dependiendo de si pertenecen al Ministerio de Salud o a EsSalud. Ahora solo falta la promulgación para que la ley empiece a aplicarse de manera gradual”.