Una combi de transporte público terminó totalmente calcinada tras un ataque atribuido a extorsionadores en la provincia constitucional del Callao.

El atentado se registró durante la madrugada en el asentamiento humano 3 de Marzo, donde la unidad se encontraba estacionada frente a un taller mecánico.

De acuerdo con los afectados, el incendio habría sido provocado por delincuentes que exigen un pago diario de 10 soles para permitir que los transportistas continúen operando.

Vehículo fue consumido por las llamas

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando vecinos de la zona advirtieron el incendio de la unidad.

Los residentes intentaron apagar el fuego con sus propios medios, pero la intensidad de las llamas terminó por destruir completamente el vehículo.

El ataque ha generado temor entre los transportistas que cubren rutas entre el Callao y Lima, principalmente a través de la Avenida Argentina.

No sería el primer ataque contra la empresa

Según informaron las autoridades, esta no sería la primera agresión contra la flota de la empresa de transporte.

El 21 de enero otra combi fue incendiada bajo una modalidad similar en el asentamiento humano Santa Rosa.

Los transportistas denunciaron que las bandas criminales buscan amedrentarlos para obligarlos a pagar las cuotas extorsivas, y que los ataques ocurren cuando se niegan a cumplir con estos pagos.

Cámaras de seguridad podrían identificar a los responsables

Frente al lugar del atentado existe una cámara de videovigilancia de la Municipalidad Provincial del Callao, cuyas imágenes podrían ayudar a identificar al responsable del incendio.

Las investigaciones están a cargo de la comisaría Ramón Castilla de la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes ya recogieron testimonios en la zona.

Los vecinos del sector pidieron mayor patrullaje policial durante las madrugadas, ante el temor de nuevos ataques contra unidades de transporte público.