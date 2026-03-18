En San Juan de Miraflores, un ataque perpetrado por sicarios que se desplazaban en moto dejó como saldo la muerte de tres personas, entre ellas el conductor de la combi de la empresa “Los Rojitos”.

Según infomra Canal N, uno de los atacantes descendió de la moto, cruzó la avenida y disparó directamente contra el conductor del vehículo.

El joven, de 22 años, que había empezado a trabajar en la combi hace apenas tres meses, fue trasladado a una clínica particular, pero no resistió las heridas. Las autoridades continúan investigando el caso para dar con los responsables del crimen.



