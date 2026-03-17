El titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú, Angelo Alfaro, anunció una inyección de capital de más de S/500 millones a Petroperú con el objetivo de reactivar sus operaciones a plena capacidad.

“El financiamiento es momentáneo mientras se recuperan créditos y se busca financiamiento exterior. Es una cifra importante de más de S/500 millones inicialmente”, señaló el ministro durante una conferencia de prensa.

Contexto: bajo stock y alza de combustibles

La medida se da en un escenario de bajo abastecimiento y altos precios de combustibles en el país, tras la interrupción del suministro de gas natural de Camisea.

Este problema se originó por la rotura de un ducto en Megantoni, lo que generó una emergencia de 13 días que impactó el suministro energético a nivel nacional.

En paralelo, Petroperú había reducido su producción debido a su situación financiera y al peso de sus deudas.

“Bache de liquidez” y riesgo operativo

El ministro Alfaro explicó que la empresa estatal atraviesa un “bache de liquidez”, por lo que esta inyección busca restablecer progresivamente su capacidad operativa.

“Petroperú estaba a punto de paralizar operaciones y eso no se va a permitir porque el daño va a ser mayor”, afirmó.

Asimismo, indicó que se continuará con el proceso de reperfilamiento de la deuda de la compañía.

Cambio de postura del Ejecutivo

El anuncio marca un giro respecto a declaraciones recientes del propio ministro, quien días antes había descartado una nueva inyección de recursos y priorizaba ordenar las finanzas de la empresa.

Sin embargo, Alfaro sostuvo que el tamaño de la deuda y el riesgo para el país obligan a tomar medidas inmediatas.

“No podemos dejar que Petroperú fracase, sino fracasamos todo el país”, enfatizó.

También cuestionó decisiones del directorio anterior, señalando que se realizaron cambios sin coordinación con ProInversión, entidad con la que existen acuerdos vigentes.