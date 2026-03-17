El candidato presidencial de Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio, planteó en el Foro de candidatos a la presidencia 2026 que el Perú necesita un cambio de modelo para impulsar la industrialización, fortalecer la intervención del Estado y ampliar el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas.

Durante su exposición, sostuvo que el país no ha logrado consolidar una base productiva sólida ni generar empleo digno para la clase trabajadora.

“Hoy tenemos una Constitución que solamente habla de la libertad industrial. Yo les pregunto a ustedes y pónganse una mano en el pecho. ¿Acaso tenemos un país industrializado? ¿Acaso tenemos un país del primer mundo? ¿Acaso tenemos fábricas donde se pueda dar empleo digno a nuestra clase obrera, a nuestra clase trabajadora? No”.

En ese contexto, afirmó que el Perú requiere una transformación estructural.

“Es momento de dar el cambio, es momento de dar la transformación”.

Atencio propone industrializar el sur y dar valor agregado a la producción

El candidato señaló que en sus recorridos por el interior del país encontró actividades productivas paralizadas o rezagadas, especialmente en el sur andino.

“Yo visité el sur, estoy instalado en el sur y seguiré en el sur”.

Atencio mencionó, por ejemplo, la situación de Quillabamba y Puno para ilustrar lo que considera un abandono de las economías regionales.

“El haberme trasladado de Cusco a Quillabamba, donde antes era un gran emporio comercial del té negro y del té verde, hoy tenemos una industria fracasada”.

“El haber estado en Puno, donde la industria, si se podría llamar así, ganadera y de quesos, no existe”.

En uno de los momentos más llamativos de su intervención, mostró hoja de coca y defendió su industrialización como alternativa económica para los agricultores.

“Esto de acá es la hoja de coca. Esto es hoja de coca que siembran agricultores, que siembran campesinos”.

“Y eso también se industrializa. Esto también sirve. Esto también tiene mercado y eso es lo que necesitamos hacer en nuestro país”.

Críticas a Majes Siguas II, Chancay y las grandes agroexportadoras

Ronald Atencio cuestionó que los grandes proyectos de infraestructura y agroexportación no incluyan a los pequeños productores.

“Es una vergüenza que Majes Siguas II esté solamente pensado en las agroexportadoras”.

También criticó que el proyecto no incorpore a agricultores de menor escala.

“Es una vergüenza que Majes Siguas II no tenga la posibilidad de incorporar a los pequeños agricultores”.

En la misma línea, se refirió al puerto de Chancay y cuestionó que no haya generado una estrategia industrial complementaria.

“No podemos repetir el mal ejemplo del puerto de Chancay. Es una vergüenza que tengamos un puerto tan importante y solamente sirva de embarque y desembarco”.

“Ni siquiera se haya gestado de manera paralela, una planta de ensamblaje”.

“El Estado tiene que poner por delante los intereses de la patria”

Atencio defendió abiertamente un mayor rol estatal en la economía y dijo que el país necesita políticas de protección industrial.

“Todo eso no se va a lograr sin algo importante. Algo que le blasfeman algunos, algo que no quieren decir otros, que es la intervención estatal”.

Añadió que el Estado debe asumir una defensa activa de la producción nacional.

“El Estado tiene que poner por delante los intereses de la patria”.

“El Estado tiene que poner por delante los intereses de sus industriales”.

“El Estado tiene que apurar políticas de protección a su capacidad industrial”.

Incluso planteó el uso de medidas de defensa comercial.

“El Estado tiene que ver si es que hay algún tipo de producto que esté ingresando a precio muy bajo para aplicar políticas antidumping”.

Crédito barato para mypes y pequeños emprendedores

Durante la ronda de preguntas, Atencio profundizó en una de sus propuestas económicas: un programa de financiamiento para micro y pequeños empresarios.

“Nosotros hemos dicho claro, que vamos a entregar 20 000 millones en crédito barato a una tasa de interés de no más del 3% anual”.

Sostuvo que el sistema financiero tradicional excluye a buena parte de los emprendedores y que estos terminan recurriendo a prestamistas informales.

“Cuando va al sistema financiero, tenemos un grupo de cuatro bancos mafiosos que lo único que hacen es capitalizan tasas de interés excesivas”.

“No les presta la gran banca, no les presta las cajas municipales, pero ¿sabe quién le presta? El usurero”.

“¿Sabe cuánto paga el interés ahí? El 20% mensual, cuanto menos”.

En esa línea, aseguró que su propuesta apunta a los sectores que, según dijo, fueron excluidos de programas previos como Reactiva.

“Estamos pensando, efectivamente, en el taxista, en el mototaxista, en el pequeño empresario, en el pequeño emprendedor”.

Reforma tributaria, salud y seguridad

En el bloque social, el candidato señaló que el país necesita una reforma tributaria para elevar la presión fiscal y financiar más gasto público en salud y educación.

“Necesitamos hacer la reforma tributaria, aumentar la presión tributaria”.

Cuestionó además las exoneraciones tributarias a grandes empresas.

“¿Acaso las pequeñas empresas tienen exoneraciones tributarias? ¿Acaso las mypes tienen exoneraciones tributarias?”.

Sobre seguridad ciudadana, aseguró que será firme frente al delito.

“Nosotros vamos a ser implacables contra la delincuencia”.

Y anunció la creación de un grupo especial contra el crimen organizado.

“Vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen, la delincuencia, el sicariato y la corrupción”.

Según dijo, ese equipo estaría integrado por agentes seleccionados de la Policía.

“Yo asumiré la conducción de ese equipo especial, de ese equipo de élite conformado por los 500 mejores policías de nuestro país”.