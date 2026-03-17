El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, participó en el Foro de candidatos a la presidencia 2026, donde planteó un “shock de inversiones” como eje central para reactivar la economía y generar empleo en el país.

Durante su intervención ante empresarios, el postulante sostuvo que el crecimiento económico depende principalmente del sector privado.

“El Estado no genera ni un empleo, son los privados (…) los que generan empleo a partir de apostar, de arriesgar su capital por el Perú”.

Shock de inversiones y potencial del Perú

Belaunde afirmó que el país tiene amplias oportunidades para atraer capital, especialmente en sectores como hidrocarburos, agroexportación e infraestructura.

“Tenemos que promover un shock de inversiones. La ventaja que tiene el Perú es que es un país que está lleno de posibilidades para recibir inversiones”.

En esa línea, mencionó el potencial en el zócalo marítimo y en la costa peruana.

“Hemos visto como en las costas de La Libertad parece que hay gas o petróleo”.

También destacó el desarrollo agroexportador a partir de proyectos de irrigación.

“Han tenido de verde un arenal y convirtieron al Perú en una potencia agroexportadora”.

Proyectos paralizados y déficit de infraestructura

El candidato advirtió que varios proyectos clave están detenidos por problemas de corrupción y falta de ejecución.

“Lamentablemente, el día de hoy todas las irrigaciones pendientes están paralizadas por la corrupción”.

Entre los proyectos mencionados figuran:

Chavimochic III

Chinecas

Majes Siguas II

Alto Piura

Asimismo, subrayó que el país enfrenta un importante déficit de infraestructura.

“Después está el enorme déficit de infraestructura que se calcula en 150 000 millones de dólares. Esa es una fuente para captar enorme inversión”.

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Exploración energética y minería

Belaunde cuestionó la falta de impulso a la exploración de hidrocarburos y advirtió sobre sus efectos en la economía.

“No podemos renunciar a la exploración por hidrocarburos en un país que tiene un enorme potencial gasífero y petrolero”.

También alertó sobre el futuro de la producción minera, especialmente del cobre.

“Si esto no se resuelve, en 15 años la producción de cobre del Perú va a ser la mitad de lo que es ahora”.

Condiciones para atraer inversión

El postulante enfatizó que para atraer inversiones se requiere estabilidad política y respeto a las reglas de juego.

“Tiene que haber estabilidad política (…) no se puede estar cambiando las reglas de juego constantemente”.

“Tiene que haber respeto a los contratos (…) yo soy un defensor de los contratos ley”.

Además, criticó los conflictos legales del Estado peruano en arbitrajes internacionales.

“El Perú hoy es el caserito del CIADI (…) porque tenemos autoridades que no respetan los contratos”.

Reformas para facilitar la actividad empresarial

Belaunde planteó simplificar trámites y mejorar el entorno para la inversión privada.

“Lo que se requiere es tener un entorno más amigable, más rápido, una simplificación administrativa, silencios positivos administrativos”.

También propuso cambios en el sistema tributario para facilitar la relación entre empresas y el Estado.

“Es muy difícil litigar con la Sunat salvo que seas una empresa muy grande”.

En ese contexto, planteó fortalecer la defensa del contribuyente y separar instancias en materia tributaria.