El presidente de la República, José María Balcázar, no asistió a la ceremonia de apertura del año escolar 2026 en la Institución Educativa 6064 Francisco Bolognesi, ubicada en Villa El Salvador, pese a que su presencia había sido anunciada previamente en la actividad oficial. En su lugar, la inauguración fue encabezada por el ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera, según informó el Ministerio de Educación.

Según informó Latina Noticias, estudiantes y docentes esperaron durante más de una hora al mandatario antes de que se confirmara su ausencia. Ese extremo fue reportado por ese medio en sus publicaciones sobre la jornada, pero no aparece detallado en la nota oficial del Ejecutivo.

La actividad oficial quedó a cargo del ministro de Educación

El Ministerio de Educación informó que la ceremonia de apertura del año escolar 2026 se desarrolló con la participación del titular del sector, Erfurt Castillo, quien señaló que el objetivo del Gobierno es fortalecer la educación pública. La cartera también precisó que más de 53 mil instituciones educativas reabrieron sus puertas para recibir a 6 millones 225 mil estudiantes en todo el país.

La presencia de Balcázar en el colegio de Villa El Salvador había sido consignada en la agenda pública previa de la actividad. Una nota publicada el 15 de marzo de 2026 indicaba que el mandatario y el ministro de Educación encabezarían el acto en la IE 6064 Francisco Bolognesi.

Malestar por la ausencia en el inicio de clases

La ausencia del jefe de Estado marcó el arranque de clases en ese plantel de Villa El Salvador, donde alumnos y personal docente participaron en la ceremonia sin la presencia presidencial anunciada. En paralelo, otros actos de inicio del año escolar también se realizaron este 16 de marzo de 2026 en distintas partes del país con participación de ministros de Estado.

José María Balcázar ejerce la Presidencia de la República por encargo desde el 18 de febrero de 2026, tras haber sido elegido presidente del Congreso.