El candidato presidencial del partido Sí Creo, Carlos Espá, participó en el Foro de candidatos a la presidencia 2026 y centró su exposición en la necesidad de impulsar reformas estructurales para reactivar la economía, formalizar el empleo y enfrentar la inseguridad. En el inicio de su intervención, cuestionó el clima político que, a su juicio, refleja el deterioro institucional del país. “El happening que acabamos de presenciar hace algunos minutos con un candidato (...) es el reflejo de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años. Cuando un país no avanza en la reforma de segunda generación, se estanca y empieza a retroceder”, afirmó.

Espá sostuvo que el Perú no puede seguir ignorando los problemas de las regiones ni mantener políticas que, según dijo, han profundizado la desconexión entre el Estado y gran parte de la población. “No podemos seguir viviendo de espaldas a las provincias del Perú, tenemos que impulsar la reforma de segunda generación”, señaló. También criticó lo que denominó “la política del chorreo”, al considerar que ese modelo no llega a un sector importante de la población. “No podemos seguir viviendo con el modelo de la política del chorreo, ese chorreo que no le va a llegar jamás al 40% de la población porque no está conectada”, remarcó.

En materia económica, el candidato dijo que una de sus principales propuestas será atacar la corrupción desde la estructura administrativa del Estado. “Vamos a secar el pozo de la corrupción. Vamos a eliminar trámites, licencias, exoneraciones, privilegios, autorizaciones que están hechos para la coima”, indicó. A esto sumó una reforma tributaria con reducción de impuestos. “Vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos. Vamos a reducir el impuesto de la renta de 30 a 25% y vamos a devolver sin ningún trámite y sin ningún tope un punto del IGV a aquellas personas que compren en establecimientos formales”, explicó.

Espá también cuestionó el sistema de sanciones administrativas y multas, al que calificó de abusivo. “El Estado en su voracidad (...) como ya no le puede sacar más dinero al 70% de la población económicamente activa que está en la informalidad, lo hace a través de las multas, las multas desquiciadas, las multas abusivas”, afirmó. En ese contexto, anunció que eliminará varias entidades y cambiará la lógica sancionadora del Estado. “Vamos a eliminar la ATU y también vamos a eliminar la SUNEDU que ha sido capturada por oscuros intereses y vamos a eliminar ese sistema de multas perverso”, sostuvo. Luego añadió que “las multas tienen que ser montos fijos, como en países desarrollados, como Estados Unidos, 50 soles, 60 soles por una infracción administrativa, no 5000, 10 000 soles”.

El candidato presidencial afirmó además que está dispuesto a confrontar al actual Parlamento si no cambia la correlación política. “Nosotros vamos a tener que ir al choque con ese Congreso de la República”, dijo. A la par, aseguró que convocará a perfiles técnicos y honestos para una eventual gestión. “Vamos a convocar a los mejores peruanos, a los peruanos más honestos, pero sobre todo a los peruanos más valientes”, expresó.

En su exposición también cuestionó el proceso de regionalización y planteó revisar su diseño. “Vamos a revisar el falso proceso de regionalización”, afirmó, al considerar que ese modelo solo trasladó los problemas del centralismo a otras zonas del país. En esa línea, puso énfasis en servicios básicos como agua potable y saneamiento. “No es posible que el 20% de la población peruana no tenga acceso al agua potable y al saneamiento”, señaló. Para cerrar esa brecha, propuso abrir espacio a la inversión privada. “Nos comprometemos al final de nuestro gobierno, quebrando el monopolio del Estado en el agua y permitiendo que empresas privadas participen también a través de agua por impuestos, vamos a cerrar la brecha del agua”, indicó.

En el eje social, Espá dijo que priorizará educación y seguridad ciudadana, con un rol activo de la sociedad civil. “Nosotros creemos y confiamos en la sociedad civil”, sostuvo. Según explicó, esa participación no solo incluye a empresarios y ONG, sino también a organizaciones populares. “Los principales actores de la sociedad civil son las organizaciones sociales de base, son los clubes de madre, son los comedores populares, son los programas de vaso de leche, son los bomberos voluntarios del Perú, son las iglesias evangélicas, son las parroquias”, manifestó.

Sobre educación, propuso empoderar a las asociaciones de padres de familia y cuestionó el aumento del gasto sin resultados visibles. “Es a través de las apafas que vamos a trabajar de la mano para elevar el paupérrimo nivel de la educación peruana”, indicó. También criticó el estado de la infraestructura educativa. “La tercera parte de las escuelas públicas está con riesgo de colapsar y el 70% de los baños de las escuelas públicas está colapsado”, dijo. En ese contexto, planteó un bono educativo para las familias que optan por colegios privados. “No sería justo que el Estado le reconozca esos 7000 soles en la forma de un bono educativo a aquellas familias que deciden libremente poner a sus niños en la escuela particular. Lo vamos a hacer así”, aseguró.

En seguridad ciudadana, propuso trabajar con rondas campesinas, urbanas y periurbanas. “Vamos a trabajar de la mano con las rondas campesinas, las rondas urbanas, las rondas periurbanas”, afirmó. También planteó reasignar recursos del Estado hacia esas organizaciones. “Toda esa gasolina que se gastan (...) los funcionarios del Estado, los vamos a transferir a las rondas campesinas y a las rondas urbanas”, señaló. Asimismo, anunció una política penitenciaria centrada en aislar a cabecillas criminales. “Vamos a construir seis penales de máxima seguridad, penales pequeñitos para 200 cabecillas de organizaciones criminales”, dijo. Sobre su manejo, precisó que habrá “desarraigo de cabecillas en 48 horas” y que “todas sus audiencias serán a través del Zoom o del Google Meet”.

Durante la ronda de preguntas, Espá fue consultado por la industria, la educación técnica y el financiamiento empresarial. En respuesta, planteó que Puno sea un caso emblemático de desarrollo y reivindicación. “Puno va a ser para nosotros un caso emblemático de éxito. Nuestro éxito en Puno va a ser el éxito del Perú”, señaló. Entre sus propuestas mencionó llevar el gas de Camisea a esa región y desarrollar industrias vinculadas a energía limpia y manufactura. “Vamos a llevar el gas de Camisea a Puno, vamos a establecer granjas de paneles solares a nivel industrial en Puno (...) vamos a establecer un instituto tecnológico superior (...) para que los jóvenes de Puno aprendan a hacer baterías para autos eléctricos”, dijo.

Finalmente, anunció la creación de zonas económicas especiales con incentivos tributarios. “Nosotros estamos planteando la creación de zonas económicas especiales con 0% IGV y 0% impuesto a la renta”, indicó. También defendió la vuelta de los autos de timón cambiado y sostuvo que promoverá inversión extranjera bajo condiciones claras. “Vamos a recibir con los brazos abiertos a las inversiones de todo el mundo”, dijo, aunque precisó que deberán respetar “los derechos laborales”, “el mar de Grau” y “la soberanía nacional”. Como meta laboral, aseguró: “Vamos a promover 5 millones de puestos de trabajo formales durante nuestro periodo”.