La Presidencia de la República del Perú expresó su agradecimiento a Denisse Azucena Miralles Miralles tras su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ocurrida a un día de su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta oficial del Ejecutivo minutos después de oficializarse su salida del cargo.

Mensaje del Ejecutivo tras la renuncia

En su comunicación, la Presidencia señaló:

“La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”.

El mensaje resalta su desempeño en un momento considerado clave para la gestión gubernamental.

La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 17, 2026

Renuncia en la antesala del voto de confianza

La dimisión de Miralles se produce en un contexto político decisivo, ya que el Gabinete debía acudir al Parlamento para solicitar el voto de confianza, requisito constitucional para su continuidad.

Su salida obliga al Ejecutivo a reorganizar el gabinete ministerial en medio de este proceso.

Salida formalizada por el Despacho Presidencial

De manera paralela, el Despacho Presidencial emitió un oficio en el que también se reconoce la labor de la exjefa del Gabinete.

El documento fue suscrito por Alonso Tenorio Trigoso, quien destacó su compromiso y liderazgo en la conducción de políticas públicas.