Denisse Miralles renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a un día de presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

La decisión fue oficializada mediante un oficio del Despacho Presidencial fechado el 17 de marzo de 2026, en el que se agradece a la funcionaria por los servicios prestados durante su gestión.

Renuncia en la antesala del voto de confianza

La salida de Miralles se produce en un momento clave para el Ejecutivo, ya que el Gabinete debía acudir al Parlamento para exponer su plan de gobierno y solicitar el voto de confianza, requisito constitucional para su continuidad.

Su renuncia modifica el escenario político inmediato y obliga a la recomposición del gabinete ministerial.

Ejecutivo reconoce su gestión

En el documento oficial, el Ejecutivo expresó su “más profundo y sincero agradecimiento” por la labor desempeñada por Miralles al frente de la PCM.

Asimismo, destacó su liderazgo, compromiso y trabajo en la conducción de políticas públicas.

El oficio fue suscrito por Alonso Tenorio Trigoso, en representación del Despacho Presidencial.

Cambio en el gabinete ministerial

La renuncia de la premier se da en medio de ajustes dentro del Ejecutivo, en un contexto político marcado por la necesidad de asegurar respaldo parlamentario.

Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado las razones de la dimisión, pero el relevo se produce en un punto crítico del proceso de investidura del gabinete.