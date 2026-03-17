El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, participó este martes en el Foro de Candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) junto a más de 20 postulantes a la presidencia. Durante su intervención, el excomandante general del Ejército desarrolló dos bloques temáticos que se enfocaban en el desarrollo productivo y generación de empleo, así como en la salud, educación y seguridad ciudadana.

El militante de Avanza País trazó una hoja de ruta para impulsar la economía peruana con metas concretas de crecimiento en los próximos años. Williams sostuvo que reactivar los sectores productivos locales y fortalecer la innovación empresarial son condiciones indispensables para alcanzar esos objetivos.

Williams explicó ante los empresarios reunidos en la SNI que el país tiene condiciones para crecer de manera sostenida si se activan los mecanismos correctos de política económica.

“Nosotros pensamos elevar los niveles de competitividad y productividad en el Perú hasta alcanzar un 5% de crecimiento, este año debemos estar creciendo al 3.5%, el año 2027 es posible llegar al 5% y de ahí seguir impulsando este crecimiento”, propuso.

El postulante identificó a los distritos industriales y clústeres como una de las herramientas centrales de su propuesta productiva. En esa línea, mencionó sectores específicos donde ya existen estos espacios y subrayó la necesidad de ampliarlos con respaldo estatal, al afirmar que “la reactivación de los distritos industriales o clústeres asociados tiene el objetivo de impulsarlos y hacer que puedan tener todo el apoyo del Estado, como los de lácteos, textiles, frutales, calzado, metal mecánica y carpintería, como CITEs en diferentes lugares del país.”

En materia energética, Williams planteó reducir la dependencia de una sola fuente y diversificar la matriz con energías renovables. Bajo ese argumento, señaló como ejemplo de la situación el departamento de Loreto, donde propuso una solución para resolver el alto costo eléctrico en la región amazónica.

“Iquitos tiene la energía eléctrica más cara del Perú y lamentablemente no hay hidroeléctricas, pensamos que por ahí puede funcionar una planta nuclear pequeña que genere 300 MW, ya las hay en Argentina, en Estados Unidos y también en Canadá”, explicó.

Minería, zonas francas y conectividad ferroviaria

El excomandante general del Ejército también propuso ordenar el marco legal del sector minero mediante la creación de un nuevo instrumento normativo que reemplace la norma regulatoria actual. Williams señaló que esta iniciativa permitiría regular de forma clara la pequeña, mediana y gran minería sin afectar a quienes operan dentro de la legalidad.

El candidato separó la minería formal de las actividades ilegales que operan bajo registros informales conocidos como reinfos. Sobre esta situación advirtió que se requiere una acción inmediata y con fecha límite.

“De los 90,000 reinfos ya hay 60,000 que están fuera de ejercicio porque están en cuerpos de agua, cabecera de río, en zonas intangibles y reservadas, se tiene que trabajar sobre los 30,000 reinfos en una tarea que debe hacer este gobierno y debe terminar en diciembre del presente año”, indicó.

En cuanto a infraestructura y comercio exterior, el aspirante a la presidencia puso sobre la mesa la necesidad de mejorar los accesos a zonas francas como la de Tacna para captar el flujo comercial del sur del continente. Argumentó que la falta de conectividad ferroviaria está desviando mercancías hacia puertos chilenos, al señalar que “hay bienes que pueden venir de Argentina, Paraguay y Uruguay, pero llegan a Perú y se desvían hacia Arica, de ese cruce a Arica solamente hay algo de 38 o 40 km, mientras que a Matarani tenemos algo de 300 km.”

Reforma policial, educación y seguridad ciudadana

Williams presentó una propuesta de transformación estructural de la Policía Nacional que implica dividirla en dos cuerpos con funciones diferenciadas. Sostuvo que esta reorganización mejoraría la eficiencia operativa y permitiría combatir el delito con mayor especialización y recursos.

El candidato explicó con detalle cómo funcionaría cada uno de estos nuevos organismos y qué áreas cubriría cada uno. Planteó que la separación institucional debe ir acompañada de una renovación profunda de los valores y la cultura organizacional

“La Guardia Nacional se encargaría de las actividades territoriales como comisarías, regiones, forestal, fronteras, orden público y orden interno, mientras que la otra policía tendría que ver con investigación criminal, inteligencia y delitos de mayor cuantía”, propuso.

En educación, Williams fijó metas para su eventual gestión en un horizonte de cinco años. Por ello, vinculó directamente la mejora educativa con el desarrollo productivo regional y la reducción de la informalidad laboral.

“En cinco años vamos a elevar en un 20% el nivel satisfactorio del logro educativo y reducir la brecha de servicios en un 40% en las instituciones educativas del Estado, lo que significa corregir la brecha en infraestructura, conectividad, equipamiento y servicios básicos”, sostuvo.

Sobre los accidentes de tránsito, uno de los temas que surgió durante el foro, Williams identificó múltiples causas que van desde el estado de las vías hasta la corrupción en los controles técnicos. Planteó que el problema tiene raíces culturales que deben atenderse desde la educación temprana.

“Este asunto de los accidentes de tránsito tiene que ver con la estructura de las carreteras, con los sistemas punitivos que a veces se exceden y cuando se exceden caemos en la informalidad porque nadie cobra y nos acostumbramos a eso, y eso se debe corregir”, concluyó.