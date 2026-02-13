La Policía Nacional desarticuló diez organizaciones criminales en distintos distritos de la capital durante las últimas 24 horas, en operativos vinculados al narcotráfico, robo de vehículos y porte ilegal de armas. Sin embargo, el general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, cuestionó duramente la actuación del sistema de justicia frente a delincuentes con reiteradas detenciones.

Desde la comisaría de La Victoria, donde presentó los resultados de las intervenciones, el oficial hizo un llamado directo a las autoridades judiciales para que endurezcan sus decisiones.

“Acá están todas las pruebas, todos los elementos de convicción. Simplemente decirles a los demás operadores de justicia y, con el debido respeto, que se pongan la camiseta para apoyar al pueblo peruano y salir de este problema que nos viene aquejando a todos los peruanos”, declaró Vargas.

El jefe policial manifestó su preocupación por la cantidad de sospechosos que, pese a contar con antecedentes y pruebas contundentes, logran salir en libertad tras ser capturados.

Según el general Vargas, existe un patrón preocupante en el que personas vinculadas a actividades ilícitas son detenidas en múltiples ocasiones, pero de forma inexplicable recuperan su libertad poco después.

La autoridad policial enfatizó que esta situación genera frustración en los efectivos que arriesgan sus vidas en los operativos, solo para ver que los capturados regresan a las calles en poco tiempo.

No se encontraron explosivos

En medio de las críticas al sistema judicial, el general Vargas destacó que durante los operativos más recientes no se incautaron materiales explosivos, algo que consideró como un dato positivo.

“En todos los operativos encontramos dinamita o artefactos explosivos caseros, pero como ustedes verán, en los operativos de hoy en día me causa una extrañeza de que no solamente han estado con arma de fuego, con número de serie erradicada, pero no se les encontró explosivos”, señaló.

Armas de fuego incautadas durante operativos.

Para el jefe policial, esta ausencia representa un indicador de progreso en la lucha contra la delincuencia organizada en Lima.

“Eso conlleva a que estamos avanzando. Estamos avanzando y estamos sacando de las calles, como se dice, a estos malos elementos”, expresó Francisco Vargas.

Las declaraciones se dan en un contexto de incremento de operativos policiales en la capital, donde las autoridades buscan frenar el avance de organizaciones criminales dedicadas a diversas modalidades delictivas.