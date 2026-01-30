En diversos puntos de Lima, la Policía Nacional del Perú ejecutó una serie de operativos que permitieron la desarticulación de cinco bandas criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos.

En Carabayllo se registró uno de los golpes más relevantes, luego de que la Brigada contra la Criminalidad de Lima Norte detuviera a Enrique Casique (22), alias “Tuquito”, y a Stefano Morante (19).

Ambos tenían en su poder dos cartuchos de dinamita y una granada de guerra, explosivos que utilizaban para amedrentar a sus víctimas.

En Santa Anita, se capturó en flagrancia a dos integrantes de la banda criminal “El Clan del Norte”, quienes intentaban incendiar un vehículo de transporte público.

En Ate, la PNP detuvo a miembros de la organización “Los Chamos del Gota a Gota”, dedicada al préstamo ilegal de dinero bajo la modalidad extorsiva.

En tanto, en Lurín, la Policía detuvo en flagrancia a Iván Rivas (43), quien portaba cuatro cartuchos de explosivos y una nota extorsiva lista para ser entregada.

Finalmente, en Villa María del Triunfo, se intervino al cabecilla y a una integrante de la banda criminal “Las Ratas del Cerro”.